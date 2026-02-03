Abinader dice en cumbre que RD se consolida como centro de Comercio Internacional
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que el país se consolida como un centro logístico estratégico para el comercio internacional, apoyado en su estabilidad democrática y su sólida alianza público-privada.
Durante su participación en un panel de alto nivel junto al chairman y CEO del grupo logístico global DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem y líderes empresariales globales, el mandatario destacó que la ubicación geográfica del país lo convierte en un puente natural entre el Caribe, América Latina y la costa este de Estados Unidos, lo que impulsa nuevas oportunidades de negocios y generación de empleos.
Asimismo, enfatizó que la nación ha apostado por sectores clave como el turismo, las zonas francas, los puertos y aeropuertos para fortalecer su competitividad y atraer inversiones.
Fuente: N Telemicro
