Abinader dice que RD es un faro de paz en la región

El presidente Luis Abinader, expresó este viernes su orgullo y admiración por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al encabezar el acto de salutación solemne de oficiales que conmemoran 35, 30, 25 y 20 años de servicio ininterrumpido, y resaltó que la República Dominicana se ha consolidado como “un faro de paz, tranquilidad y estabilidad” en la región gracias al fortalecimiento y trabajo de estos cuerpos.

Durante su intervención, el jefe de Estado felicitó a las promociones aniversarios y destacó su vocación de servicio.

“Para mí es un gran orgullo y satisfacción en el día de hoy darles la felicitación por este aniversario de graduación. Siempre he tenido una admiración por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero desde que llegué al Gobierno en el 2020 esa admiración se ha multiplicado y se ha convertido en orgullo, porque ustedes son los que sostienen la paz en nuestra nación”.

El presidente Abinader resaltó que, en comparación con otros países, la República Dominicana, junto a Centroamérica y el Caribe, se mantiene como un referente de estabilidad, aun frente a los desafíos derivados de la situación en el país vecino.

En ese contexto, destacó el reconocimiento internacional que ha recibido el país por el manejo de la seguridad fronteriza, citando la reciente visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien según indicó valoró la organización y el control en la frontera dominicana, así como la construcción de la verja perimetral.

Asimismo, reafirmó el compromiso de su gestión con la dignificación, mejora y equipamiento de las instituciones castrenses y policiales.

“Desde que llegué al Gobierno ha sido una intención mejorar toda la infraestructura; lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. El equipamiento hoy es muy diferente a cuando llegamos, y lo continuaremos fortaleciendo para tener unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional como se merecen”.

El mandatario reiteró su orgullo por el trabajo que realizan los hombres y mujeres que integran estos cuerpos, quienes dijo arriesgan sus vidas a diario para garantizar la paz y la soberanía nacional.

“Hoy me siento un presidente orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas, orgulloso de ustedes, de seguir construyendo un país cada vez más seguro e independiente y como dije anteriormente somos el faro de paz, de tranquilidad y de estabilidad de la región en gran parte gracias a su trabajo. Que Dios los bendiga a todos”, concluyó.

Modernización de las FF.AA. y la PN



Las palabras de bienvenida, en nombre de todos los integrantes de las promociones presentes, estuvieron a cargo del mayor general Rafael Vásquez Espínola, del Ejército de República Dominicana, quien expresó el honor de dirigirse en representación de los oficiales que cumplen 20, 25, 30 y 35 años de servicio ininterrumpido en las instituciones castrenses y del orden público.

En su discurso, el oficial valoró las acciones del presidente de la República Luis Abinader en favor de la modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, destacando su cercanía con los miembros de estas instituciones, el fortalecimiento del equipamiento y la capacitación, así como las medidas orientadas a la seguridad fronteriza y la defensa de la soberanía nacional.

Resaltó que estas iniciativas contribuyen a consolidar el Estado de derecho, el control del territorio y la protección de la nación.

Asimismo, manifestó que estas décadas de servicio representan más que una cifra conmemorativa, pues constituyen una trayectoria marcada por la disciplina, la lealtad a la Constitución, el respeto a las leyes y el compromiso permanente con la patria.

Señaló que la seguridad del Estado se construye mediante la formación, la cohesión institucional, los recursos adecuados, el mando profesional y, sobre todo, la ética, elementos fundamentales para garantizar la estabilidad democrática y la confianza pública.

Operaciones



De igual manera, recordó que durante sus años de servicio han enfrentado operaciones complejas, emergencias nacionales y diversas exigencias sociales, reafirmando siempre el juramento de servir con honor.

Resaltó que portar el uniforme implica sacrificio, responsabilidad y la firme decisión de mantener la disciplina, proteger la cadena de mando y actuar con dignidad incluso en los momentos más difíciles, resguardando la ética como principio esencial del servicio.

Al concluir, Vásquez Espínola reafirmó el compromiso de los hombres y mujeres de uniforme con el honor, la lealtad institucional y la defensa de la patria, aseguró que continuarán respetando el orden constitucional, garantizarán la seguridad ciudadana y trabajarán por la estabilidad social.

Concluyó reiterando su fidelidad a la República Dominicana y expresó el deseo de que Dios bendiga a la nación, así como a sus Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

Las promociones que estuvieron presentes fueron: los de 35 años, Coronel José Pierret Thomas; Almirante Juan Alejandro Cambiaso y Cacique Caonabo. De 30 años, Coronel Elías Piña. De 25 años, General Máximo Gómez y General Gaspar Polanco y Borbow, y de 20 años, General Gaspar Polanco; General de Brigada Técnico de Aviación Ernesto Tejeda Matos y Capitan Gabino Simonó.

Tras las salutaciones, los oficiales entregaron presentes al jefe de Estado en nombre de las distintas promociones de los cuerpos castrenses.

Promociones celebran sus 35, 30 y 20 años

FUENTE: EL CARIBE