Abinader llega a Miami para participar en cumbre regional convocada por Trump

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, arribó este viernes a las 2:24 de la tarde (hora de Miami) al Aeropuerto Internacional de Miami para participar en la cumbre presidencial “Escudo de las Américas”, convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

El encuentro de alto nivel se celebrará este sábado 7 de marzo y reunirá a varios líderes internacionales con el objetivo de abordar distintos desafíos que afectan a la región y al escenario global.

De acuerdo con informaciones del Departamento de Prensa de la Presidencia dominicana, la reunión busca promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en el continente.

Asimismo, se informó que durante la cumbre el presidente Trump sostendrá conversaciones con los mandatarios invitados para tratar temas relacionados con la migración irregular en Estados Unidos y el hemisferio occidental, así como la amenaza que representan las bandas criminales, el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.

En el marco del evento, el presidente Abinader también tiene previsto desarrollar una agenda de reuniones bilaterales con otros líderes, con el propósito de promover los intereses de la República Dominicana y fortalecer los lazos de cooperación con naciones de la región.

La participación del jefe de Estado forma parte de su agenda internacional de marzo, que incluye además compromisos oficiales en Chile y Francia, en los que el Gobierno dominicano busca reforzar su presencia en espacios de diálogo y decisión a nivel global.

