Abinader participará hoy sábado en cumbre con Trump y líderes latinoamericanos en Miami

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, viajó ayer viernes a Miami, Florida, para participar en una cumbre de alto nivel convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se celebrará este sábado bajo el nombre “Escudo de las Américas”.

Según informó la Presidencia dominicana, el encuentro tiene como objetivo promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región. La reunión contará con la participación de representantes de al menos 12 países del hemisferio occidental.

Además de Abinader, estarán presentes líderes como Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa, Rodrigo Chaves, Santiago Peña y José Raúl Mulino, entre otros mandatarios y dirigentes políticos del continente.

De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante el encuentro el presidente Trump sostendrá conversaciones con los líderes invitados para conformar una coalición regional que permita enfrentar desafíos comunes, entre ellos la migración irregular, así como la amenaza de bandas criminales, narcotraficantes y grupos terroristas.

El cónclave también busca articular un bloque de cooperación para abordar temas de interés regional e internacional, fortaleciendo la coordinación entre los países participantes.

La cumbre se llevará a cabo en el Trump National Doral Miami, y representa la primera reunión regional de líderes del hemisferio occidental convocada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Para la República Dominicana, la Presidencia señaló que este encuentro constituye una oportunidad clave para reafirmar su posición como socio estratégico en el Caribe y consolidar alianzas que impulsen el desarrollo económico y la estabilidad política en la región.

“La participación del presidente Abinader en esta cumbre reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con el diálogo multilateral y la presencia activa del país en los escenarios de toma de decisiones más relevantes del continente”, indicó la institución en un comunicado.

Cabe recordar que la República Dominicana formó parte recientemente de un acuerdo junto a casi 20 países con Estados Unidos para combatir a los llamados grupos “narcoterroristas”. Dicho acuerdo fue presentado por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien leyó la declaración conjunta que reafirma las relaciones entre Washington y sus socios regionales, respetando la soberanía de cada nación y reconociendo la importancia estratégica del hemisferio occidental para promover la paz y la seguridad.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO