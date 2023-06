Abinader proyecta en 4 años RD logre meta de que no exista vertedero a cielo abierto

Send an email

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader manifestó que, si se continúa con el trabajo mancomunado que se ha realizado a través del Fideicomiso DO Sostenible, a más tardar en cuatro años se podrá lograr la meta de que en la República Dominicana no exista ningún vertedero a cielo abierto y que el país sea ejemplo del manejo de residuos sólidos no solamente en la región sino, en todo el mundo.

“Vamos a seguir trabajando juntos para tenernos esa meta que a más tardar en cuatro años no exista aquí un vertedero a cielo abierto y que nosotros podamos ser un ejemplo del manejo de residuos sólidos no solamente en la región sino, en todo el mundo y pasar a la economía circular”, expresó el mandatario.

En ese orden, planteó la necesidad de promover cada vez más la economía circular, que dijo, va a ser un factor decisivo en el desarrollo económico y en un crecimiento sano y sostenible del país. En ese orden, planteó la necesidad de promover cada vez más la economía circular, que dijo, va a ser un factor decisivo en el desarrollo económico y en un crecimiento sano y sostenible del país.

El jefe de Estado habló al encabezar junto al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y presidente del Consejo Directivo del Fideicomiso DO Sostenible, Miguel Ceara Hatton y el director ejecutivo del Fideicomiso DO Sostenible, Armando Paíno Henríquez, la presentación de los avances en materia de residuos sólidos.

El presidente Abinader destacó que se está avanzando aceleradamente en la solución de estos problemas y atendiendo las emergencias y recordó que al llegar al gobierno había un paisaje de unos seis vertederos encendidos y que fue una de las acciones primeras acciones que tuvo que ejecutar.

Precisó que desde el Fideicomiso DO Sostenible se están atendiendo a corto, mediano y largo reformas en todas las áreas de la administración pública. Y reseñó que, en una reunión sobre estos temas, con el director de Fideicomiso Público-Privado para Gestión Integral de Residuos Sólidos, Paíno Henríquez este le informó que si se sigue avanzando en tres años se va a tener una República Dominicana sin vertederos de cielo abierto.

“Yo le dije, pero vamos a hacer un poco más conservadores y vamos a decir que si seguimos trabajando de esta manera en cuatro años vamos a tener una República Dominicana sin vertederos a cielo abierto y yo pienso que ese es un objetivo que debemos de tratarnos todos los dominicanos”, significó.

Un gran paso para el país

Indicó que este hecho no solamente es un objetivo del gobierno, sino que esto significa realmente un enorme paso en todas las direcciones para el país y sostuvo que los indicadores económicos y sociales han estado mejorando y que en los próximos días mejorarán mucho más.

El mandatario también dijo que este fideicomiso trabaja de manera bastante exitosa con toda la estructura administrativa con eficiencia y transparencia y resaltó que con esta transparencia que hay inversionistas extranjeros y locales que están interesados en invertir en un sector donde no había mucha experiencia.

“Tenemos aquí un sector de empresarial también muy dinámico que se ha incorporado y todavía quedan muchos proyectos más para incorporarse y para desarrollarse que van a contar con todo el apoyo del gobierno”, dijo.

Abinader agradeció a todos los inversionistas que han confiado en la seguridad jurídica y en su gobierno y que les aseguró que seguirá defendiendo sus inversiones, este proyecto y las ideas en el cual todos podrán ganar y especialmente las regiones donde se establezcan porque se va a contribuir con la salud, la higiene y en todos los órdenes.

RD$46,000 millones en 15 obras y 13 proyectos privados en el sector residuos sólidos

Durante el acto, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos [DO] Sostenible informaron que el país superará la meta del gobierno en la disposición final y el manejo correcto de sus residuos sólidos para el 2024, de un 40% planificado a un 65% ejecutado, para un total de 9,750 toneladas diarias.

En el encuentro [DO] Sostenible, como institución ejecutora, informó sus avances en materia de residuos sólidos destacando como principales obras la primera Planta de Valorización y Relleno Sanitario Público en Dajabón, el cual está listo y operando al día de hoy, las ejecuciones de plantas de valorización, rellenos sanitarios y cierres técnicos de los vertederos de Dajabón, Tamboril, Moca, San Francisco de Macorís, Baní y Cancino.

DO Sostenible presentó a las 13 primeras empresas nacionales y extranjeras que están invirtiendo en la nueva industria de los residuos sólidos una suma histórica de RD$46 mil millones lo cual confirma la confianza de estos sectores en el gobierno de Luis Abinader.

De su lado, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y presidente del Consejo Directivo del Fideicomiso DO Sostenible, Miguel Ceara Hatton, se refirió al vertedero de Duquesa apuntando que han asumido la coordinación de la comisión que lo maneja y que están supliendo los recursos para un manejo tan adecuado como las condiciones del vertedero lo permitan: “Podemos decir que Duquesa ya es un vertedero controlado”, mientras que aseguró que la meta es un futuro libre de plásticos de un solo uso.

Señaló que, las instituciones que conforman este sistema, que incluye a: la Liga Municipal Dominicana, a la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Educación, más el Fideicomiso Do Sostenible, se reúnen regularmente para coordinar el desarrollo de los instrumentos de política establecidos por la ley, así como las acciones dentro de sus respectivas áreas de competencia.

En tanto, el director ejecutivo del Fideicomiso DO Sostenible, Armando Paíno Henríquez, ofreció una visión integral sobre el trabajo realizado y los resultados obtenidos y destacó que nunca antes en el mundo se había utilizado la figura del fideicomiso para solucionar el problema de los residuos sólidos, ni se habían sentado en una misma mesa gobierno, municipalidad y empresarios a buscarle una solución a este enorme problema de los residuos sólidos.

“HOY 29 de junio de 2023, podemos informarles de manera oportuna que la meta del 40% de manejo de residuos sólidos a enero de 2024, como decimos los dominicanos, nos va a quedar chiquita. ¡Vamos a superar con creces el objetivo trazado!”, expresó

Gracias al trabajo arduo y comprometido de todas las instituciones involucradas, encabezada por el Ministerio de Medio Ambiente, el Fideicomiso DO Sostenible, la Federación Dominicana de Municipios, La Liga Municipal, el Ministerio de Hacienda, la AIRD y la asociación ECORED, se han logrado importantes avances en la gestión de los vertederos, promoviendo la adopción de prácticas sostenibles y responsables.

Acompañaron al presidente Abinader los ministros de la Presidencia, Joel Santos; Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el gerente de la Fiduciaria Reservas, Andrés Vander Horts; los presidentes de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Aza y de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Kelvin Cruz; la directora de Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored), Dania Heredia; el vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols; el asesor del ministerio de Hacienda, Gian Luca Marra y el representante de industrias de residuos, Johan González.

Fuente: el Caribe