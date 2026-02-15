Abinader reta a la oposición a “buscar en Google” cifras sobre pobreza, homicidios y salario mínimo

El presidente de la República, Luis Abinader, lanzó críticas a la oposición al asegurar que las estadísticas oficiales contradicen los cuestionamientos a su gestión y que los datos están disponibles públicamente para quien desee verificarlos.

Durante su discurso en la celebración del 11vo aniversario del Partido Revolucionario Moderno, el mandatario afirmó que los adversarios políticos enfrentan un “enemigo” que, según dijo, les impide sostener sus argumentos.

“Porque los amigos de la oposición tienen un enemigo que les impide crecer, que los delata, que es letal para ellos, y se llama el buscador Google. ¡El buscador Google!”, expresó.

Abinader invitó a comparar cifras de años anteriores con las actuales en temas sensibles para la población, como pobreza, seguridad y salarios.

En ese sentido, indicó que en 2012 la pobreza general se situaba en 39.65%, con una pobreza extrema de 9.85%, mientras que en 2025, según afirmó, la pobreza bajó a 18.4% y la extrema a 2.3%.

En materia de seguridad ciudadana, reconoció que aún es un tema que requiere atención, pero aseguró que los indicadores muestran avances. Señaló que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes era de 24 en 2012 y que en 2025 descendió a 8.

Asimismo, destacó el incremento del salario mínimo del sector privado no sectorizado, que, según detalló, pasó de 193 dólares en 2012 a 366 dólares en 2026.

El jefe de Estado sostuvo que estos resultados reflejan mejoras concretas en áreas clave y reiteró que los datos están disponibles para consulta pública, como forma de respaldar con cifras los logros de su administración frente a las críticas opositoras.

