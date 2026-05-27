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Abinader se posiciona entre los tres presidentes mejor valorados de Latinoamérica, según el ranking de CB Global Data
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RESUMEN
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La encuesta de CB Global Data correspondiente a mayo de 2026 ubica al presidente de Luis Abinader entre los mandatarios mejor valorados de América Latina, ocupando la tercera posición del ranking regional.
Según los datos publicados, Abinader registra un 60.2 % de imagen positiva y un 37.3 % de valoración negativa, solo superado por Claudia Sheinbaum, con 67.8 %, y Nayib Bukele, con 67.5 %.
Los datos también selañan que la simpatía de Ortega, Kast, Orsi, Arévalo, Milei y Rodríguez decreció varios puntos.
Fuente: Panorama