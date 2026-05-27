Abinader se posiciona entre los tres presidentes mejor valorados de Latinoamérica, según el ranking de CB Global Data

De acuerdo con la gráfica, Abinader mostró además una tendencia al alza en comparación con la medición anterior, alcanzando una imagen positiva de 57.3 % en marzo de 2026.

Al mandatario dominicano le siguen su homólogo en Bolivia, Rodrigo Paz, con un 55.6 %; Laura F. Delgado, de Costa Rica, con un 52.7 %; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con un 49.5 %; Daniel Ortega, de Nicaragua, con un 48.5 %; Santiago Peña, de Paraguay, con un 46.6 %; y José Antonio Kast, de Chile, con un 43.4 %.

Mientras que los presidentes con 40 puntos porcentuales o menos son: Yamandú Orsi, de Uruguay, con un 40.3 %; Gustavo Petro, de Colombia, con un 40.0 %; Daniel Noboa, de Ecuador, con un 39.4 %; Bernardo Arévalo, de Guatemala, con un 36.9 %; José Raúl Mulino, de Panamá, con un 35.7 %; Javier Milei, de Argentina, con un 34.8 %; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con un 24.1 %; y José María Balcázar, de Perú, con un 20.5 %.