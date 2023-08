Abinader y Raquel encabezan acto 76 aniversario del 1.er Regimiento Dominicano Guardia Presidencial

Send an email

El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron el acto de celebración del 76 aniversario de la creación del 1.er Regimiento Dominicano de la Guardia Presidencial.

En el evento se resaltó la importancia y el papel que ha jugado este regimiento en la historia de la seguridad presidencial para salvaguadar las propiedades e instalaciones del Palacio Nacional.

Honor y lealtad

Al hablar durante la actividad, el comandante del 1.er Regimiento General de Brigada del Ejército, Guillermo Caro Cruz agradeció al jefe del Estado por confiar en ellos para la protección del Palacio Nacional, el mandatario y su familia, así como a la vicepresidenta por su eficiencia en sus labores y por siempre ser una dama.

Precisó que la Guardia Presidencial siempre ha cumplido con sus principios de disciplina, honor, lealtad y sacrificio.

Reconocimientos

El acto, donde el presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña recibieron placas de reconocimiento, inició con las notas del Himno Nacional y la bendición estuvo a cargo del Coronel Capellán Castrense, Francisco Héctor Martín Gutiérrez.

Al mismo tiempo, se realizó un homenaje póstumo a los pasados comandantes del 1.er Regimiento de la Guardia Presidencial y a los que han fallecido. También se entregaron estatuillas a los familiares de pasados comandantes.

Breve reseña

La Guardia Presidencial se crea conjuntamente con la construcción del Palacio Nacional, mediante Orden General No. 61-(1947), efectiva el 1 de agosto del año 1947, que surge como una compañía y a medida que incrementaban las demandas de seguridad, fue necesario que el Estado Mayor del Ejército mediante Orden General No. 109-(1962), efectiva el 20 de agosto del año 1962, aumentara las capacidades de la unidad a tamaño batallón, y 43 años más tarde con la Orden General No. 06-(2005), efectiva el 1 de marzo del año 2005, a Regimiento.

El 1.er Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, ERD., situado en el campamento militar General de Brigada Luciano Alberto Díaz Tejera, E.N, tiene como misión principal, salvaguardar y defender las propiedades e instalaciones del Palacio Nacional y dar protección al presidente de la República y sus familiares.

A la fecha, dispone de unidades especializadas encargadas de la seguridad de la casa de gobierno, así como también de rendir los honores militares de estilo al primer mandatario y autoridades de otros países en visitas oficiales.

Presentes en el acto

Estuvieron presentes, el ministro de la Presidencia, Joel Santos; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa y su esposa Wendy Santos de Díaz; el comandante general del Ejército, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then; el general de brigada y el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Jimmy Arias Grullón y del ISSFFA, mayor general Celín Rubio Terrero.

También, los viceministros de Defensa para asuntos militares, mayor general Julián Ernesto Florián Pérez; para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Ramón Gustavo Betances; para Asuntos Aéreos y Espaciales, Leonel Muñoz Novoa; inspector general de las Fuerzas Armadas, mayor general Miguel Ángel Rubio Báez; el comandante general del Ejército de la República Dominicana, Carlos Antonio Onofre y el subcomandante de la Armada, contraalmirante Segundo Ventura.

Asimismo, el comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Ramón Febrillet y el asesor militar naval y aéreo del Poder Ejecutivo, mayor general piloto, Juan Manuel Jiménez García.

Fuente: Hoy