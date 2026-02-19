Abogado afirma que exceso de pruebas en caso de corrupción confunde a fiscales

El representante legal del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou, aseguró que las diferentes defensas de los acusados están demostrando todas las «falsedades» e «inexactitudes» de las pruebas que ha sometido el Ministerio Público, las que, según afirma, han confundido a los mismos fiscales por ser tan voluminosas.

El abogado José Valdez dijo que las pruebas del expediente que tiene que ver con los altos oficiales militares y policiales que enfrentan un juicio de fondo por presunta corrupción no tienen nada que ver con esos imputados.

El juicio de fondo al grupo de militares y policías y que encabeza el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, mayor general Adán Cáceres Silvestre, se encuentra en la réplica que hacen los abogados de los diferentes acusados.

Argumentos

Este jueves empezó a exponer sus argumentos Francisco Manzano, representante de Esmeralda Ortega Polanco, exgerente del Banco de Reservas y señalada de facilitar el retiro de altos montos por parte de los principales acusados sin hacer los reportes correspondientes.

Manzano alegó que Ortega Polanco, como gerente, no tenía la función de hacer reportes de transacciones sospechosas y tampoco de reportes de efectivo.

Argumentó, además, que todas las operaciones ingresaron cinco años antes de ella ingresar a la gerencia de la sucursal de la avenida Venezuela del Banreservas.

Fuente: Diario Libre