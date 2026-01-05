Abogado de Maduro ayudó a liberar a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contrató recientemente a Barry J. Pollack, un reconocido abogado con sede en Washington, D.C., que ganó notoriedad internacional por haber sido una de las figuras clave en la liberación de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, según reporta la agencia Associated Press.

Pollack, socio del bufete Harris, St. Laurent & Wechsler, fue el encargado de negociar el acuerdo de culpabilidad alcanzado por Assange en 2024.

Dicho acuerdo permitió que el activista australiano recuperara su libertad de forma inmediata tras declararse culpable de un solo cargo bajo la Ley de Espionaje, relacionado con la obtención y publicación de secretos militares de Estados Unidos.

Trayectoria de Barry J. Pollack

Además del caso Assange, el abogado cuenta con una trayectoria destacada en procesos judiciales de alto perfil. Entre ellos figura la defensa de Michael Krautz, excontador de la desaparecida empresa Enron, quien fue absuelto de cargos federales de fraude en 2006 luego de que un jurado no lograra un veredicto el año anterior.

Krautz fue uno de los pocos exejecutivos del colapsado gigante energético que no resultó condenado, en contraste con casi dos docenas de antiguos directivos que sí enfrentaron sentencias por irregularidades financieras.

Pollack también participó en la exoneración de Martin Tankleff, un hombre de Long Island que pasó 17 años en prisión por el asesinato de sus padres, antes de que su condena fuera revocada tras demostrarse fallas graves en el proceso judicial.

Estrategia legal de Maduro

La contratación de Pollack subraya la estrategia legal de alto nivel adoptada por el entorno de Maduro, al recurrir a un abogado con amplia experiencia en litigios complejos y casos de relevancia internacional.

FUENTE: DL