Absuelven a Rosa Disla, madre del coronel Núñez de Aza, en caso Coral y Coral 5

Santo Domingo.– El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional absolvió a Rosa Antonia Disla, madre del coronel Rafael Núñez de Aza, quien figura como imputado en el entramado de corrupción conocido como caso Coral y Coral 5G.

La decisión fue adoptada luego de que, el año pasado, la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anulara la sentencia condenatoria de cinco años de prisión suspendida que había sido dictada en su contra y ordenara la celebración de un nuevo juicio para una reevaluación de las pruebas.

Disla estaba acusada por el Ministerio Público de presunto testaferrato y lavado de activos dentro del expediente de las operaciones Coral y Coral 5G, procesos que investigan un supuesto esquema de corrupción administrativa en instituciones del Estado.

En el mismo caso está implicado el coronel Rafael Núñez de Aza, señalado por el Ministerio Público como el presunto cerebro financiero del entramado, que habría operado desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), con ramificaciones en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

El caso Coral y Coral 5G es uno de los procesos judiciales por presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en la República Dominicana y aún se encuentra en distintas fases procesales respecto a otros imputados.

Fuente: De Ultimo Minuto