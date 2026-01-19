Águilas acatan decisión y jugarán “miniserie” por el pase a la final

SANTO DOMINGO.– Las Águilas Cibaeñas informaron este lunes que acatan la decisión de la presidencia de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), encabezada por Vitelio Mejía Ortiz, de anular y reprogramar el partido disputado el pasado viernes 16 de enero ante los Toros del Este, al considerar que la medida contribuye a fortalecer la institucionalidad y la unidad del organismo rector del béisbol profesional dominicano.

Así lo expresó el presidente del conjunto cibaeño, Víctor García Sued, en una conversación con la prensa luego de una reunión con la junta directiva de Lidom, donde señaló que, como franquicia miembro de la Liga, las Águilas están en el deber de respetar las determinaciones que emanan de los órganos competentes.

Indicó que, aunque algunos jugadores no se sintieron conformes con la resolución, el equipo entiende que el proceso se desarrolló dentro del marco reglamentario.

García Sued destacó además el respaldo del público en el Estadio Francisco Micheli, señalando que pocas veces había presenciado una asistencia tan masiva, lo que atribuyó al arraigo y la capacidad de convocatoria de la franquicia cibaeña en la región Este del país.

En ese sentido, reiteró que el equipo asumió la postura con responsabilidad y dejó atrás la controversia para concentrarse plenamente en el terreno de juego, de cara a la miniserie ante los Toros, que considera decisiva dentro del Round Robin.

García Sued confirmó que el conjunto cibaeño se encuentra en La Romana desde la noche anterior, con el cuerpo técnico y los jugadores enfocados en competir al máximo nivel en lo que definió como un enfrentamiento clave entre dos franquicias tradicionales del béisbol dominicano.

Fuente: el Nuevo Diario