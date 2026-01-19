Águilas tildan de excesiva la anulación de juego ante los Toros

El conjunto de las Águilas Cibaeñas calificó como sorpresiva y desproporcionada la decisión de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) de anular el partido que ganaron el pasado viernes a los Toros del Este, luego de que este último equipo solicitara la confiscación del juego alegando una supuesta violación al límite de jugadores importados permitido en el roster.

La gerencia de las Águilas reaccionó con molestia, asegurando que el listado de jugadores fue enviado con antelación tanto a LIDOM como a los Toros del Este y que dicho roster fue validado sin que se presentaran objeciones previas.

Según el equipo santiaguero, resulta llamativo que el reclamo se produjera cuando el partido ya mostraba una clara tendencia favorable a su favor.

A través de un comunicado, la organización expresó que, aunque reconocen la autoridad de la liga, la sanción aplicada no guarda proporción con la falta señalada. A su juicio, en caso de existir alguna irregularidad, lo procedente habría sido imponer una sanción administrativa o económica, y no una medida que altere directamente el resultado deportivo al ordenar la repetición del encuentro.

Las Águilas reiteraron su compromiso con el cumplimiento de los reglamentos y con la transparencia del torneo, al tiempo que defendieron la legitimidad de su actuación en el partido anulado, cuya repetición fue ordenada por la presidencia de LIDOM.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO