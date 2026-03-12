Al menos 8 muertos y 31 heridos en el peor ataque israelí sobre Beirut

La madrugada de este jueves, la capital libanesa vivió una de sus jornadas más oscuras. Un bombardeo ejecutado por las fuerzas israelíes contra la zona costera de Ramlet al Bayda, un área con alta concentración de personas desplazadas, dejó un saldo trágico de al menos ocho fallecidos y 31 heridos, según datos confirmados por el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Este evento marca el punto más crítico de la ofensiva aérea iniciada hace diez días, la cual ya acumula cifras devastadoras: más de 630 muertos y cerca de 800,000 personas obligadas a abandonar sus hogares.

Ofensiva masiva y objetivos estratégicos

El Ejército de Israel informó que la operación nocturna no se limitó a la costa, sino que incluyó intensos bombardeos en el suburbio de Dahye. De acuerdo con el mando militar israelí:

Alcance: Se atacaron unos 70 objetivos en el área metropolitana de Beirut.

Blancos declarados: Las autoridades israelíes aseguran haber impactado oficinas de Hizbulá y centros logísticos de la Guardia Revolucionaria iraní, incluyendo depósitos de armamento.

Recursos utilizados: Se estima el uso de más de 200 municiones en ataques combinados por aire y mar.

Hizbulá responde y aumenta la tensión terrestre

La escalada no es unidireccional. Durante las últimas horas, Hizbulá lanzó una contraofensiva con ráfagas de proyectiles y «enjambres» de drones dirigidos a localidades del norte de Israel, como Kiryat Shmona y Metula. Se calcula que el grupo chií disparó alrededor de 200 proyectiles en respuesta a la incursión israelí.

Amenaza de ocupación territorial

El panorama político y militar se tensa aún más tras las recientes declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz. En un mensaje directo al gobierno libanés, Katz advirtió que, si las autoridades locales no logran neutralizar los ataques de Hizbulá desde su territorio, Israel está dispuesto a tomar el control físico de dichas áreas mediante el uso de la fuerza.