Al ritmo de dembow: así celebró Juan Marichal la victoria dominicana

La clasificación de República Dominicana a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, tras vencer 10-1 a Israel, desató la alegría entre fanáticos y figuras históricas del béisbol dominicano.

En un video que circula en redes sociales se observa a las leyendas del béisbol Juan Marichal y David Ortiz celebrando con entusiasmo la victoria del equipo quisqueyano. Durante el momento festivo, Marichal sorprendió al mostrar sus pasos de baile al ritmo de dembow, mientras compartía con Ortiz en medio del ambiente de celebración.

Las imágenes han generado numerosas reacciones entre los seguidores del béisbol, quienes destacaron la alegría de ver a dos íconos del deporte dominicano festejando el triunfo del equipo nacional.

La victoria de República Dominicana fue contundente y estuvo marcada por una poderosa ofensiva, incluyendo un grand slam del estelar Fernando Tatis Jr., que ayudó a encaminar el triunfo y sellar el pase del equipo a la siguiente fase del torneo.