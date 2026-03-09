¡Alarmante! 69 niñas menores de 15 años dieron a luz en solo un mes en República Dominicana

En la República Dominicana, la persistencia de los embarazos en niñas menores de edad continúa reflejando un desafío significativo para la salud pública y la protección de la niñez.

Solo en enero de 2026, 69 niñas menores de 15 años dieron a luz en centros de salud públicos del país, según datos del Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riess).

La cifra evidencia que, pese a los esfuerzos institucionales para prevenir los embarazos en edades tempranas, el fenómeno se mantiene prácticamente sin variación en comparación con el mismo período del año anterior.

Especialistas señalan que estos casos suelen estar asociados a factores sociales, educativos y económicos que dificultan la reducción sostenida de los embarazos infantiles.

Los datos forman parte de los registros recopilados por el sistema estadístico de servicios de salud, el cual monitorea los partos atendidos en la red pública.

Las autoridades sanitarias y organismos vinculados a la protección de la infancia han advertido en reiteradas ocasiones que el embarazo en menores de 15 años representa un riesgo elevado tanto para la salud de la madre como del bebé, además de implicar graves consecuencias sociales y educativas.

Frente a esta realidad, expertos insisten en la necesidad de reforzar la educación sexual integral, ampliar el acceso a servicios de salud reproductiva y fortalecer las políticas de prevención, con el objetivo de reducir una problemática que continúa afectando a decenas de niñas cada año en el país.

