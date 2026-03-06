ALARMANTE: estudio revela que en RD muere al menos una mujer embarazada o tras el parto cada semana en 2026

Una nueva investigación del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico (INTEC), pone sobre el tapete la necesidad de políticas públicas para reducir la tasa de mortalidad materna e infantil en la República Dominicana.

Durante las 10 semanas que lleva el 2026, se reportó la muerte de al menos una mujer luego del parto o en estado de embarazo, situación calificada como alarmante, de acuerdo al estudio realizado por INTEC.

El estudio también expone que 8 de cada 10 muertes maternas en el país son prevenibles si se aplican las medidas preventivas necesarias.

Y, aunque la reducción de mortalidad materno infantil está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible del país, el documento señala que las políticas sanitarias actuales no han sido eficientes para enfrentar la problemática.

A esta situación se suma la tasa de mortalidad neonatal, que aunque ha presentado una reducción, supera las 200 defunciones en lo que va de año.

Desde el centro de estudios de género de la alta casa de estudios, llaman al Estado a crear normativas que contribuyan a regular casos de violencia gineco-obstétricas durante la etapa de gestación y el parto.

Fuente: NT