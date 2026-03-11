Albert Pujols: “Para nosotros es un juego más que vamos a tratar de ganar”

En la previa del esperado choque entre República Dominicana y Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el dirigente dominicano Albert Pujols puso paños fríos a la narrativa del «clásico de clásicos». Aunque reconoció la enorme expectativa de la fanaticada, Pujols aseguró este miércoles que el equipo mantiene un enfoque estrictamente competitivo y profesional.

«Para nosotros es un juego más que vamos a tratar de ganar», afirmó el estratega, dejando claro que la prioridad es el resultado colectivo por encima de la rivalidad histórica.

El compromiso con la patria

Para «La Máquina», estar al frente de la escuadra tricolor es una extensión natural de su legado. Pujols enfatizó que su motivación principal sigue siendo la misma que cuando era jugador activo:

Identidad nacional: «Esto lo hago por mi país, por mi patria», señaló, recordando que siempre ha llevado el uniforme dominicano con orgullo.

Nueva faceta: Ahora, desde el dugout, su rol cambia hacia la estrategia pura, buscando mover las piezas precisas para asegurar la victoria esta noche.

Estrategia sobre el montículo

En cuanto al planteamiento técnico, el dirigente adelantó que la gestión del bullpen será dinámica. La entrada de los relevistas dependerá directamente del desempeño y la profundidad que logre alcanzar el lanzador abridor durante las primeras entradas.

Pujols fue enfático en la fórmula para el éxito en este torneo internacional: una combinación de defensa hermética, pitcheo sólido y el respaldo oportuno de la ofensiva.