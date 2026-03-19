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Alcalde de Dajabón genera polémica tras declaraciones sobre extranjeros y arremeter en contra de una joven

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El alcalde del municipio de Dajabón, Santiago Riverón, protagonizó una controversia tras arremeter verbalmente contra la joven Rainy de la Rosa durante una llamada telefónica, luego de que esta denunciara públicamente la presunta contratación de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular por parte del ayuntamiento.

El ejecutivo municipal admitió que trabajadores extranjeros están siendo remunerados con fondos del cabildo y desempeñan funciones dentro de la institución, justificando esta práctica bajo el argumento de que “los dominicanos no quieren trabajar”, lo que ha generado diversas reacciones en la opinión pública.

Fuente: Cachicha

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