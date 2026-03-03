Alcaldía de SDE anuncia el Desfile Cultural Municipal 2026

Con más de 40 agrupaciones artísticas y comparsas de todo el municipio, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), a través de su Dirección de Cultura, anunció la celebración del “Desfile Cultural Municipal Santo Domingo Este 2026”, una jornada dedicada a elevar los valores de la familia y el orgullo comunitario.

La actividad programada para el domingo 8 de marzo de 2026, en la Av. Venezuela, iniciará desde las 8:00 a. m., con “Pedaleando por la salud de las mujeres” en celebración del Día Internacional de la Mujer y a partir de las 10:00 a. m., se agotará una agenda deportiva y recreativa diseñada para promover la integración familiar, fomentar la convivencia pacífica y animar a la ciudadanía a participar de actividades saludables antes del evento central.

El Desfile Cultural Municipal comenzará a las 4:00 de la tarde, donde la creatividad popular brillará con un gran desfile de comparsas y grupos culturales representados por escuelas y clubes comunitarios de los distintos sectores del municipio, resaltando la diversidad cultural que caracteriza a Santo Domingo Este.

El director de Cultura municipal, Alfredo Reynoso, explicó que esta iniciativa responde a la visión del alcalde Dío Astacio de impulsar el talento local, fortalecer las tradiciones y consolidar espacios donde las comunidades puedan exhibir su creatividad, sentido de pertenencia y valores culturales que unen a la población.

“El Desfile Cultural Municipal es una plataforma para que nuestros ciudadanos, especialmente nuestros jóvenes, expresen su identidad cultural y se involucren de manera activa en la vida artística de su municipio”, expresó Reynoso.

Con esta actividad, el ASDE reafirma su compromiso de promover la cultura como eje del encuentro familiar y social, dinamizando la vida pública, fortaleciendo los lazos comunitarios y proyectando a Santo Domingo Este como un referente de participación ciudadana, diversidad cultural y desarrollo artístico en la República Dominicana.

Fuente: N Digital