Entretenimiento

Alcaldía de SDE anuncia el Desfile Cultural Municipal 2026

Jefry Sanchez Send an email Hace 7 minutos
11 Se lee en 1 minuto

Con más de 40 agrupaciones artísticas y comparsas de todo el municipio, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), a través de su Dirección de Cultura, anunció la celebración del “Desfile Cultural Municipal Santo Domingo Este 2026”, una jornada dedicada a elevar los valores de la familia y el orgullo comunitario.

La actividad programada para el domingo 8 de marzo de 2026, en la Av. Venezuela, iniciará desde las 8:00 a. m., con “Pedaleando por la salud de las mujeres” en celebración del Día Internacional de la Mujer y a partir de las 10:00 a. m., se agotará una agenda deportiva y recreativa diseñada para promover la integración familiar, fomentar la convivencia pacífica y animar a la ciudadanía a participar de actividades saludables antes del evento central.

El Desfile Cultural Municipal comenzará a las 4:00 de la tarde, donde la creatividad popular brillará con un gran desfile de comparsas y grupos culturales representados por escuelas y clubes comunitarios de los distintos sectores del municipio, resaltando la diversidad cultural que caracteriza a Santo Domingo Este.

El director de Cultura municipal, Alfredo Reynoso, explicó que esta iniciativa responde a la visión del alcalde Dío Astacio de impulsar el talento local, fortalecer las tradiciones y consolidar espacios donde las comunidades puedan exhibir su creatividad, sentido de pertenencia y valores culturales que unen a la población.

“El Desfile Cultural Municipal es una plataforma para que nuestros ciudadanos, especialmente nuestros jóvenes, expresen su identidad cultural y se involucren de manera activa en la vida artística de su municipio”, expresó Reynoso.

Con esta actividad, el ASDE reafirma su compromiso de promover la cultura como eje del encuentro familiar y social, dinamizando la vida pública, fortaleciendo los lazos comunitarios y proyectando a Santo Domingo Este como un referente de participación ciudadana, diversidad cultural y desarrollo artístico en la República Dominicana.

Fuente: N Digital

Deja tu comentario

Jefry Sanchez Send an email Hace 7 minutos
11 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Julio Iglesias denuncia a eldiario.es; le acusa de elaborar «montaje periodístico» con denuncias por abusos sexuales

Hace 27 minutos

Pinocho se convierte en asesino serial en la nueva película Pinocchio Unstrung

Hace 18 horas

HBO Max y Paramount+ se fusionarán en una única plataforma tras la compra de Warner Bros Discovery

Hace 18 horas

Primer Cumpleaños Mágico para 21 Quinceañeras en Las Cañitas deja claro “pobreza no es limitante para ir tras sueños”

Hace 19 horas
Botón volver arriba