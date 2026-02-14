Alfredo Pacheco destaca los 11 años del PRM como una decisión colectiva

El miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alfredo Pacheco, afirmó que el undécimo aniversario de la organización representa más que una fecha conmemorativa: simboliza una decisión colectiva de creer en una forma distinta de hacer política, basada en principios, organización y vocación de servicio.

“Hoy no solo conmemoramos un aniversario; celebramos la determinación de miles de dominicanos y dominicanas que apostaron por construir una política más cercana a la gente, más transparente y comprometida con el bienestar nacional”, expresó.

Pacheco destacó que el PRM nació con la misión de transformar la República Dominicana y que, once años después de su fundación, continúa consolidándose como el principal instrumento de cambio del país, impulsando reformas, fortaleciendo la institucionalidad democrática y promoviendo una visión moderna de gobernanza.

Asimismo, señaló que el hecho de ser partido de gobierno implica mayores responsabilidades, por lo que reafirmó la importancia de mantener la madurez política, la disciplina organizativa y la coherencia en la acción pública y partidaria.

El dirigente político subrayó que un partido fuerte, con estructuras sólidas y participación activa de su militancia, es clave para garantizar una gestión gubernamental eficiente y alineada con las necesidades de la ciudadanía.

Finalmente, reiteró el compromiso de seguir fortaleciendo la unidad interna, la democracia partidaria y el trabajo colectivo como pilares fundamentales para continuar avanzando en la construcción de un mejor país.

FUENTE: EL CARIBE