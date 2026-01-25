Antigua Orden Dominicana expresa condolencias y exige respuestas de la justicia

La Antigua Orden Dominicana, a través de su líder y fundador Ángelo Alexander Vásquez Hernández, manifestó su solidaridad y condolencias con las familias que, según expresó, carecen de justicia tras la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set. Sus declaraciones se producen en el contexto de la marcha pacífica convocada este domingo por el Movimiento Justicia Jet Set, a la que se han sumado decenas de ciudadanos.

La movilización responde al colapso ocurrido la madrugada del 8 de abril en el emblemático centro de diversión, donde 236 personas perdieron la vida, más de 180 resultaron heridas y decenas de niños quedaron en la orfandad, un hecho que ha generado consternación a nivel nacional. El punto de encuentro es la estación del metro Juan Bosch, ubicada en la avenida 27 de Febrero esquina Máximo Gómez, desde donde los manifestantes se desplazarán hasta el Palacio Nacional para exigir justicia para todas las víctimas.

En ese mismo orden, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reiteró que el Ministerio Público no tiene competencia para manejar el tema del resarcimiento, al tratarse de una cuestión de índole civil. No obstante, aseguró que bajo ninguna circunstancia será retirada la acusación penal contra los implicados en el caso.

Se recuerda que fue aplazado para el 16 de marzo el conocimiento de la audiencia preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados por el colapso del techo de la referida discoteca, mientras continúa el proceso judicial correspondiente.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO