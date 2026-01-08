Antoliano Peralta aclara que su designación no busca impunidad en el caso Senasa

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, respondió a los comentarios que aseguran que su designación al frente de ese nuevo órgano busque algún tipo de impunidad en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), que continúa en fase de investigación por parte del Ministerio Público.

Al ser entrevistado, en el programa “El Día” que se transmite por Telesistema 11, indicó que el Ministerio que dirige no tiene influencias sobre decisiones judiciales.

“Veo que algunos influencers jurídicos no lo han entendido bien. Sí, porque lo hay de todo, ¿verdad? Por ejemplo, ayer hubo uno que dijo, pintoresco, por cierto, que dijo, yo me opongo a la designación de Antoniano Peralta en ese cargo porque eso no es más que una jugada del gobierno para lograr la impunidad de la gente del caso Senasa. Entonces, sin entrar al fondo de eso, ¿verdad? Sin entrar al fondo, del punto de vista de la forma y con un interés didáctico, yo quiero decir que el Ministerio de Justicia no tiene ninguna labor jurisdiccional, o sea, que tenga que ver con el funcionamiento de la justicia”, dijo Peralta

Explicó que el propósito final del Ministerio de Justicia es establecer una interrelación entre todos los poderes del Estado.

Peralta explicó que la creación del Ministerio de Justicia viene dada desde la modificación de la Constitución que buscó establecer un orden e independencia para que el procurador no fuera designado por el presidente de la República y no forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que a su vez designa los jueces de las altas cortes.

“El criterio es que los poderes del Estado deben coexistir. El Estado es uno solo y debe haber una interrelación, pero no una intervención. De manera que, en síntesis, termino diciendo que el Ministerio de Justicia no es más que el órgano que se encarga de establecer la interrelación entre el Poder ejecutivo con el Poder Judicial, y el otro poder del Estado, en lo que concierne a los temas judiciales”, expresó.

Ministerio de Justicia

Antoliano Peralta dijo que una de las direcciones que estarán bajo su cargo es la de Asuntos Penitenciarios y Correccionales, al tiempo de asegurar que su titular será designado por el ministro de Justicia, por lo que las laboras de ese órgano que antes se encontraban a cargo del Ministerio Público pasarán directamente a ser regidas por este nuevo Ministerio.

“Ministerio de Justicia debe asumir, como ya dijimos, el sistema penitenciario, debe coordinar a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, el sistema penitenciario, debe asumir las tareas registrales, que incluyen las asociaciones sin fines de lucro, el registro de los notarios, etcétera”, indicó.

Aseguró que recibieron la promesa de que estarán ubicados en las oficinas del Ministerio de Interior y Policía, pero que ocuparán mientras tanto un espacio en las oficinas donde funciona el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

Antoniano Peralta informó además que “el 80 por ciento del dinero que reciba esta entidad irá a la Dirección de Asuntos Penitenciarios y Correccionales”.

Fuente: Listín Diario