Antonio Marte respalda reclamo salarial de jueces y propone gravar bancas ilegales

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El presidente del Partido Primero la Gente (PPG), Antonio Marte, expresó este viernes su apoyo a la jornada de protestas que desarrolla el sector judicial en demanda de un aumento salarial y planteó al presidente Luis Abinader buscar una fuente inmediata de financiamiento para atender esa reivindicación.

Según un comunicado, Marte sugirió que el mandatario instruya a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a través del Ministerio de Hacienda, para identificar mecanismos que permitan aplicar impuestos a las bancas de apuestas que operan de manera ilegal en el país. A su juicio, esos recursos podrían utilizarse para mejorar los salarios de los jueces.

“Para garantizar que el país marche hacia un ambiente de tranquilidad y desarrollo, debe existir mayor equidad con los sectores vinculados a la justicia y la generación de empleos. Nuestros magistrados forman parte de esos sectores comprometidos con la paz y la equidad social”, expresó.

El dirigente político consideró que muchos jueces enfrentan condiciones económicas y sociales que no corresponden con la importancia de las funciones que desempeñan dentro del sistema judicial.

“Nuestros magistrados viven bajo presiones y tentaciones de sectores oscuros que buscan influir en decisiones judiciales mediante ofertas económicas. Sin embargo, son hombres y mujeres íntegros que prefieren mantenerse en sus condiciones actuales antes que ceder ante propuestas que atentan contra la moral y la ética”, sostuvo.

Marte

afirmó que una administración de justicia eficiente requiere jueces honestos, apegados al código de ética y capaces de tomar decisiones basadas únicamente en su convicción y en el cumplimiento de la ley.

“Todos sabemos que la inflación ha reducido el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero también debemos reconocer que la sociedad exige mucho de nuestros jueces y que muchos viven en condiciones que no corresponden con la investidura que representan. Por eso, entendemos que su lucha reivindicativa es justa y merece respaldo”, indicó.

El legislador pidió al presidente Abinader ofrecer una respuesta rápida a las demandas del sector judicial y reiteró que gravar las bancas de apuestas ilegales representa una alternativa viable para generar recursos sin afectar el presupuesto nacional.

Fuente: RCC