Antonio Taveras sale del PRM y dice será senador independiente

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El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, anunció este miércoles su renuncia al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su decisión de asumir una posición independiente en el Senado de la República.

El legislador hizo el anuncio durante una intervención en el hemiciclo, donde explicó que su salida del bloque oficialista responde a diferencias con el rumbo político y estratégico que, a su juicio, ha tomado el país en los últimos años.

Taveras Guzmán afirmó que, tras seis años formando parte del proyecto político encabezado por el presidente Luis Abinader, considera necesario actuar con independencia frente a temas fundamentales para el desarrollo nacional.

“Seguimos atrapados en políticas de corto plazo, replicando viejas prácticas clientelares que solo sirven para alimentar el círculo perverso de la pobreza”, expresó el senador durante su discurso.

Motivos de la renuncia

El dirigente recordó que en 2020 respaldó la candidatura de Abinader como parte de una coalición que impulsaba la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional y la transformación social. Sin embargo, sostuvo que muchas de las reformas estructurales prometidas aún continúan pendientes.

Entre los principales problemas señalados por el legislador figuran el deterioro del sistema eléctrico, las debilidades de la educación pública, las deficiencias en salud y seguridad social, así como la permanencia del clientelismo en la práctica política.

Asimismo, consideró que la lucha contra la corrupción no ha avanzado con la profundidad esperada, lo que, según dijo, ha generado la percepción de que algunos casos reciben un trato privilegiado.

Nueva etapa independiente

A pesar de su salida del PRM, Taveras Guzmán aclaró que su decisión no representa un ataque personal contra el presidente Abinader, a quien agradeció el trato recibido durante los últimos años.

“Apoyaré toda iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo que fortalezca verdaderamente la institucionalidad, combata la corrupción sin favoritismos y mejore las condiciones de vida de los dominicanos”, señaló.

Con esta decisión, Antonio Taveras Guzmán pasará a ejercer sus funciones legislativas como senador independiente, marcando distancia del bloque oficialista en el Congreso Nacional.

El senador concluyó su intervención agradeciendo el respaldo de los ciudadanos de la provincia Santo Domingo y reiterando su compromiso de continuar trabajando por cambios estructurales y una visión de desarrollo a largo plazo para la República Dominicana.

Fuente: SIN