Anuncian show alternativo al medio tiempo del Super Bowl en protesta por Bad Bunny

El Super Bowl LX, que se celebrará este domingo 8 de febrero en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California, no solo contará con el espectáculo oficial de medio tiempo encabezado por Bad Bunny, sino también con un evento alternativo organizado por la entidad conservadora Turning Point USA (TPUSA).

Mientras millones de fanáticos se preparan para ver el enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, la NFL confirmó que el artista puertorriqueño será el protagonista del show de medio tiempo, convirtiéndose en el primer artista latino e hispanohablante en liderar el espectáculo como solista. Su designación, sin embargo, ha generado críticas en sectores conservadores.

En respuesta, Turning Point USA anunció el «All-American Halftime Show«, un espectáculo paralelo que se realizará de forma simultánea al medio tiempo oficial. El evento contará con presentaciones de Kid Rock, Lee Brice, Brantley Gilbert y Gabby Barrett, artistas vinculados principalmente al country y al rock estadounidense.

La organización, fundada por el fallecido activista Charlie Kirk, mantuvo en reserva el elenco hasta esta semana, cuando lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Según TPUSA, el evento busca ofrecer una alternativa musical que represente lo que consideran «valores tradicionales estadounidenses».

El espectáculo alternativo no será transmitido por televisión, ya que los derechos del Super Bowl pertenecen a NBC y Telemundo. En su lugar, se emitirá exclusivamente a través de plataformas digitales como X, YouTube y Rumble, además de contar con cobertura de medios como OAN y Real America´s Voice.

Kid Rock, figura central del cartel, ha expresado que su participación responde a su desacuerdo con la dirección actual de la NFL y con la selección de artistas para eventos masivos. A él se suman Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett, intérpretes con múltiples éxitos en las listas Country Airplay de Billboard.

El anuncio del show alternativo se produce en medio de la polémica generada por la elección de Bad Bunny, quien recientemente hizo historia en los Premios Grammy al convertirse en el primer artista en español en ganar el premio a Álbum del Año con Debí Tirar Más Fotos.

El cantante también ha defendido su participación en el Super Bowl como una representación de la cultura latina y puertorriqueña.

A pesar de las críticas, la NFL mantiene a Bad Bunny como el artista principal del espectáculo de medio tiempo, que será transmitido a nivel mundial durante uno de los eventos televisivos más vistos del año.

Fuente: Diario Libre