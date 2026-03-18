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Apagón afecta zona de transferencia del Metro en la Estación Juan Pablo Duarte

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) no ha informado hasta ahora sobre las causas del apagón

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Este miércoles al mediodía, la Estación Juan Pablo Duarte del Metro de Santo Domingo, punto de conexión entre la Línea 1 y la Línea 2, experimentó un corte de luz.

A pesar de la falla, el sistema siguió funcionando, y los pasajeros continuaron su recorrido por los andenes sin iluminación.

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) no ha informado hasta ahora sobre las causas del apagón.

Fuente: NT

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