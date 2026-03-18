Apagón afecta zona de transferencia del Metro en la Estación Juan Pablo Duarte

Este miércoles al mediodía, la Estación Juan Pablo Duarte del Metro de Santo Domingo, punto de conexión entre la Línea 1 y la Línea 2, experimentó un corte de luz.

A pesar de la falla, el sistema siguió funcionando, y los pasajeros continuaron su recorrido por los andenes sin iluminación.

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) no ha informado hasta ahora sobre las causas del apagón.

Fuente: NT