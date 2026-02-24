Economía

Apagón costó más de 300 millones de pesos a comerciantes

Vidal Sepulveda Send an email Hace 41 minutos
15 Se lee en 1 minuto

La Fenacerd manifestó su consternación ante el apagón general que afectó gravemente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Se informó que las pérdidas directas en el sector se estiman en unos RD$300 millones por daños en productos y ventas paralizadas. Se alega que muchos negocios, como colmados y carnicerías, están al borde de la quiebra por la ruptura de la cadena de frío. Se presume que este golpe al pulmón de la economía dominicana requiere atención inmediata de las autoridades.

Adicionalmente, se reportaron gastos por RD$135 millones en combustible para mantener operativos los sistemas de respaldo durante la falla del sistema. Se informó que el presidente del gremio, José Díaz, calificó la situación como devastadora para los pequeños centros de servicios que carecen de infraestructura energética. Se alega que el costo operativo se disparó mientras la productividad se mantuvo nula durante las horas de oscuridad total. Se presume que la falta de estabilidad eléctrica está drenando el capital de trabajo de los comerciantes.

Ante la recurrencia de estos eventos, la Fenacerd solicitó una investigación minuciosa para descartar cualquier hipótesis, incluso la de supuestos sabotajes. Se informó que al gremio le preocupa que estas fallas sistémicas busquen hacer daño a la gestión gubernamental y desestabilizar la paz social. Se alega que la frecuencia de estos incidentes técnicos debe ser analizada bajo una lupa de seguridad nacional para determinar negligencias. Se presume que intereses externos podrían estar detrás de estas interrupciones que empañan el crecimiento económico.

Finalmente, el gremio instó a reforzar la vigilancia en las líneas estratégicas y a publicar un informe técnico transparente sobre el origen del colapso. Se informó que solicitan establecer canales de apoyo para los productores que han visto afectado su patrimonio por la falta de energía. Se alega que el empresariado dominicano exige un servicio eléctrico que esté a la altura del dinamismo y la inversión que realizan. Se presume que sin una garantía de estabilidad, el sector comercial seguirá enfrentando riesgos inasumibles para su supervivencia.

Fuente: Somos Pueblo

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 41 minutos
15 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Deuda externa alcanzó US$45,479.3 millones; interna se ubicó en US$16,070.6 millones al 2025

Hace 1 semana

RD recibió 982,8 millones de dólares en remesas durante el mes de enero

Hace 1 semana

Ángel Lockward asegura Gobierno pretende dar un “golpe brutal y arbitrario” a las cooperativas

Hace 2 semanas

Asociación de Industriales exige al Gobierno mano dura contra tiendas chinas por competencia desleal

Hace 2 semanas
Botón volver arriba