Actualidad

Apagón nacional se produjo por una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional

ETED informó que las empresas distribuidoras y de generación procuran reintegrar el servicio eléctrico de manera progresiva y segura.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 2 días
11

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que en la mañana de este lunes se produjo una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), afectando el servicio eléctrico en parte del territorio nacional.

Además indicaron que las empresas distribuidoras y de generación procuran reintegrar el servicio eléctrico de manera progresiva y segura.

“Actualmente se ejecutan las maniobras operativas correspondientes para restablecer la operación del sistema conforme a los procedimientos técnicos establecidos para este tipo de situaciones”, expresaron en el comunicado.

Manifestaron que la prioridad institucional es garantizar una reposición ordenada que preserve la estabilidad del sistema eléctrico nacional y reduzca los riesgos con las reconexiones no controladas.

La institución se comprometió a, de manera constante, ofrecer actualizaciones oficiales según reciban la información técnica disponible y exhortaron a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales.

Comunicado de ETED

Fuente Externa

