Aplazan coerción contra haitiano acusado en muerte de cobradores en Santiago

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó el conocimiento de medida de coerción en contra de Diepanou Jule, de 56 años, conocido como Jonny Pierre, uno de tres haitianos vinculado como presuntos autores de la muerte de dos hombres, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 31 de diciembre en Santiago.

La audiencia fue aplazada para el sábado 9 de enero en horas de la mañana. Las víctimas son Reimy Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez Perelló; según sus familiares, presentaban golpes y varias heridas de balas.

El juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente dispuso el aplazamiento a los fines de que las víctimas indirectas y un traductor estén presentes en la audiencia.

Ambos estaban desaparecidos desde el pasado 31 de diciembre tras salir del municipio de Nagua hacia Santiago para el cobro de préstamos.

Por el caso permanecen prófugos los ciudadanos haitianos Yelson Trinidad García, alias Villano, de 18 años, y Jimmy Jules Mecido, de 20.

