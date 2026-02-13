Apresan hombre con fusil, drogas y RD$500,000 en efectivo en el DN



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 15 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Agentes de la Policía Nacional apresaron a un hombre al que ocuparon un fusil, dinero en efectivo y una cantidad significativa de presuntas sustancias narcóticas, durante una intervención realizada en el Distrito Nacional.

El arresto se produjo cuando un equipo policial de la Oficina de Operaciones del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad patrullaba por la avenida Máximo Gómez esquina Arturo Logroño, donde fue detenido un minibús Hyundai, año 2013, color blanco, placa I062401, conducido por Kelvin Jhonathan de la Cruz Polanco, residente en Mata Hambre.

Durante la requisa del vehículo, los agentes detectaron un compartimiento oculto debajo del asiento central trasero. En ese lugar encontraron RD$500,000 en efectivo (200 billetes de RD$2,000 y 100 billetes de RD$1,000), un fusil calibre 5.56 marca Colt, modelo M4, con un cargador con capacidad para 30 cápsulas, cinco kilos de un polvo blanco presumiblemente cocaína, cinco porciones adicionales del mismo material, ocho porciones de una sustancia rocosa de color negro y blanco presumiblemente droga sintética (molly), así como otras porciones de material rocoso pendientes de análisis.

El detenido fue trasladado al Palacio de la Policía Nacional y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para establecer la procedencia del arma, el dinero y las sustancias ocupadas.

Fuente: Panorama.