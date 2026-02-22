Armas de alto calibre y drones de largo alcance: así es el nuevo arsenal táctico de las FFAA

Granadas automáticas, fusiles de precisión y subametralladoras de comando. Ese fue parte del arsenal que el gobierno dominicano puso sobre la mesa esta semana al presentar el nuevo equipamiento militar táctico y estratégico con el que busca robustecer la seguridad nacional.

Entre las armas presentadas destacan los lanzadores de granadas automáticos KGL 40, calibre 40×53 milímetros; las ametralladoras livianas Negev-7, en calibres 7.62×51 y 5.56×45; y las carabinas IWI Arat, calibre 5.56.

Las ametralladoras livianas Negev-7

También los fusiles DMR de alta precisión, calibre 7.62 milímetros; los fusiles Daniel Defense 762; los lanzagranadas MGL MK1, calibre 40 milímetros; y la subametralladora IWI X95, calibre 5.56×45.

Esta última “es un arma de última generación para fortalecer la unidad de comando contraterrorismo de las Fuerzas Armadas”, explicó el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre.

Son armas pensadas para distintos escenarios: desde operaciones de apoyo con fuego automático hasta intervenciones de precisión y unidades élites en contraterrorismo, según explicaron las autoridades.

El presidente Luis Abinader observa los nuevos lanzagranadas.

“Damos inicio de forma decidida a la renovación del equipamiento militar de nuestras unidades, el fortalecimiento de las armas de apoyo y una implementación tecnológica sin precedentes para el fortalecimiento de la seguridad estratégica de nuestro país”, afirmó el ministro.

La presentación se realizó durante la entrega de vehículos y equipos militares a las Fuerzas Armadas, encabezada por el presidente Luis Abinader.

En el acto también se mostraron tres vehículos blindados FURIA (Fuerza Unificada de Respuesta Inmediata Armada), ensamblados en la industria militar dominicana.

Los vehículos blindados entregados por el presidente Luis Abinader al Ministerio de Defensa fueron ensamblados en el país.

Estos blindados están diseñados para respuesta rápida en zonas de alto riesgo y serán utilizados, principalmente, en labores de protección en la frontera con Haití.

Pero la tecnología no se quedó en tierra.

Uno de los equipos que más llamó la atención fue el nuevo dron militar, diseñado para misiones de vigilancia y reconocimiento.

Según una fuente vinculada al proyecto, puede volar durante cuatro horas, alcanzar hasta cuatro kilómetros de altura y recorrer distancias de hasta 100 kilómetros a velocidades entre 120 y 130 kilómetros por hora.

El vehículo aéreo no tripulado militar.

Está equipado con cámaras térmicas modernas y zoom óptico de hasta 40 aumentos, lo que le permite vigilancia detallada, incluso en condiciones adversas. Su uso también estará concentrado en la frontera.

“A nivel estratégico estamos recibiendo sistemas de drones autónomos para continuar fortaleciendo nuestras fronteras terrestres, marítimas y áreas de interés. Nuevos sistemas anti UAB serán instalados en puntos estratégicos del territorio para tener un mayor control de los espacios aéreos. Con estos equipos de última generación, continuaremos robusteciendo el nivel estratégico del C5i”, explicó Fernández Onofre.

El presidente Abinader y el ministro de Defensa observan el dron militar.

El C5i es el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

El presidente Abinader sostuvo que con esta renovación el país goza de “mayor seguridad para protegerse de cualquier situación en la frontera o temas internos” y afirmó que se trata de una transformación tecnológica dentro de las Fuerzas Armadas.

“Estos equipamientos van a contribuir mucho porque nos estamos modernizando cada día más y estamos poniendo el Ejército en una situación sin precedentes en términos de equipamiento”, dijo a los periodistas.

Fuente: Listín Diario.