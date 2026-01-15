¡Arrancaron millonarias firmas internacionales! Bonos alcanzan los US$5 millones

El mercado de firmas internacionales de béisbol de Grandes Ligas arrancó este jueves 15 de enero, marcando el inicio de un período clave en el que jóvenes prospectos, especialmente de la República Dominicana, reciben bonos millonarios que alcanzan hasta los 5 millones de dólares.

Encabeza la lista Luis Hernández, de Venezuela, pick número uno del proceso, firmado por los Gigantes de San Francisco por 5 millones de dólares. Le sigue el dominicano Wandy Asigen, quien recibió un bono de 3,9 millones de dólares por parte de los Mets de Nueva York.

Entre los jugadores que lograron acuerdos en esta apertura del mercado figuran Francisco Rentería, Angeibel Gómez, Johenssy Colomé, Ángel Núñez Jr., Jeancer Custodio, Emanuel Luna, Jeyson Horton, Elián Rosario, Víctor Valdez, Juan Rijo, Joniel Hernández, José Luis Acevedo, José Mañón, Santiago Solarte y Wilton Guerrero Jr.

Asimismo, también firmaron Ariel Roque, Albert Fermín, Ricky Moneys, Randy Santana, Jaider Suárez, Cleiner Ramírez, Diego Frontado, Andri Hidalgo, Samil Serrano, Ronny Muñoz, Dawvris Brito, Ezequiel Melbourne, Michael Mesa, Fernando Graterol, Gregory Pío, Ricky Durán y Enmanuel Merlo.

De igual forma, Pedro Gómez, Garielvin Silverio, Randy Arias, Svert Reinoso, Juan Parra, Isaías Suárez, Gabriel Rosario, Rubén Gallego, Adrián Lunar, Fabricio Blanco, José Perdomo, Kendri Fana, Frandel Pineda, Leonardo Reynoso, José Rodríguez y Diego Pacheco.

La apertura del período de firmas internacionales permite que los prospectos amateurs puedan, de manera oficial, plasmar su firma y convertirse en beisbolistas profesionales. Se trata de una recompensa a años de arduo trabajo, no solo para los jugadores, sino también para sus familias, entrenadores y la extensa red de escuchas y evaluadores que laboran para las 30 organizaciones de las Grandes Ligas.

Aunque en esta edición no figura un nombre del impacto mediático de Roki Sasaki en la cima de los rankings, el grupo de este año presenta una sólida camada de talento con alto potencial de desarrollo. Los informes en video, evaluaciones de scouts y calificaciones detalladas de los 50 mejores prospectos internacionales de 2026 reflejan la profundidad del mercado actual.

