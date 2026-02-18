Arrestan a ginecólogo tras denuncia de presunto abuso sexual contra paciente

Un médico fue detenido este martes en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, tras ser acusado de presunto abuso sexual en el ejercicio de su profesión médica, informaron las autoridades.

El imputado fue identificado como Wilber Polanco Sanzs, quien fue apresado después de que una joven de 20 años, de nacionalidad haitiana, denunciara que habría sufrido abuso sexual durante una consulta ginecológica en una policlínica local.

Según el relato de la víctima, ella acudió al centro de salud para una consulta rutinaria ante la sospecha de un posible embarazo. Durante el procedimiento, la situación tomó un rumbo distinto al procedimiento médico esperado, lo que llevó a la joven a escapar del consultorio y buscar ayuda, informaron fuentes policiales.

La magistrada Sandra Sierra Difó, procuradora fiscal de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI), confirmó que la detención se realizó tras la denuncia presentada por la paciente, quien inmediatamente puso el hecho en conocimiento de las autoridades.

El caso ha generado indignación en la comunidad y se encuentra actualmente bajo investigación por parte del Ministerio Público, que está recabando evidencias y declaraciones para determinar las responsabilidades del médico señalado.

Hasta el momento, no se ha ofrecido una versión oficial por parte del doctor acusado ni de la clínica donde se produjo el incidente. El proceso seguirá su curso legal en los tribunales competentes.

Fuente: Panorama