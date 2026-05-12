Arrestan en PR a hijo de exalcalde vinculado a red que operaba en RD; podría enfrentar pena de muerte

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Las autoridades federales de Puerto Rico arrestaron a Manuel Antonio Valentín Vega, hijo del exalcalde del municipio Añasco, Antonio Valentín, acusado de pertenecer a una red criminal de narcotráfico y asesinatos con operaciones en República Dominicana, Venezuela, Colombia y Puerto Rico, hechos por los que podría enfrentar la pena de muerte.

La información fue ofrecida por la Fiscalía federal en San Juan, que también identificó a Luis J. Irizarry Zapata como otro de los principales imputados con posibilidad de recibir la máxima condena.

Según las autoridades, Valentín Vega e Irizarry Zapata formaban parte de la organización criminal conocida como “The Enterprise”, dedicada al narcotráfico y con operaciones transnacionales.

El expediente federal incluye 23 cargos por violaciones a la Ley RICO, legislación estadounidense utilizada para perseguir estructuras criminales organizadas.

Junto a ellos también fueron acusados Rafael Ángel Ruiz Garcés, César E. Carrero Martínez, Jonathan Hernández Ruiz y Luis F. Rivera Quiñonez, quienes podrían enfrentar cadena perpetua si son hallados culpables.

Vinculan al grupo con asesinatos y lavado de dinero

La acusación sostiene que la organización se dedicaba al tráfico de grandes cantidades de drogas, lavado de dinero y compra de armas, embarcaciones, vehículos y propiedades para fortalecer sus operaciones criminales.

Además, el grupo habría cometido asesinatos y ataques armados contra rivales para mantener control territorial y proteger sus actividades ilícitas.

Entre los hechos señalados figura un tiroteo ocurrido el 21 de mayo de 2020 en Aguada, donde murió una mujer y su hija de ocho años tras un ataque dirigido supuestamente contra un rival del grupo.

La Fiscalía también atribuye a la organización otros homicidios registrados posteriormente en Mayagüez.

Puerto Rico abolió la pena de muerte, pero aplica ley federal

Aunque Puerto Rico abolió la pena de muerte en 1929 y la prohibió constitucionalmente en 1952, las autoridades federales estadounidenses pueden solicitarla en casos procesados bajo jurisdicción federal.

El jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, indicó que los acusados son considerados candidatos para enfrentar esa condena debido a la gravedad de los delitos imputados.

Con información de Infobae.