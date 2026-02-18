Arrestan médico por presunto abuso sexual contra paciente en policlínica de SFM

Fue apresado un médico acusado de presuntamente abusar de una paciente de nacionalidad haitiana, hecho ocurrido en una policlínica del municipio de Las Guáranas, en San Francisco de Macorís.

El imputado fue identificado como Wilber Polanco Sanzs, y fue arrestado tras la denuncia inmediata presentada por la víctima, mientras que la identidad de la joven de 20 años se mantiene reservada por razones legales.

Los detalles del caso fueron ofrecidos por la magistrada Sandra Sierra Difó, procuradora fiscal de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI), quien confirmó que el arresto se produjo tras la denuncia inmediata presentada por la víctima.

Según el testimonio, la joven acudió al centro de salud para una consulta ginecológica ante la sospecha de un embarazo. Durante una ecografía, el médico presuntamente la recostó en la camilla, le cubrió el rostro y, bajo el pretexto del procedimiento clínico, la agredió sexualmente.

Tras el hecho, la paciente logró salir del consultorio y alertar a las autoridades, permitiendo la actuación conjunta entre la Policía y el Ministerio Público, procediendo a la detención del galeno en flagrante delito.

La magistrada informó que el médico intentó presentarse previamente ante la Fiscalía de Las Guáranas alegando que la joven lo estaba difamando, pero la denuncia formal y las evidencias derivaron en su arresto por agresión sexual.

Uno de los elementos más graves del expediente incluye presuntas amenazas contra la víctima, quien afirmó que el acusado intentó intimidarla utilizando su estatus migratorio, advirtiendo que llamaría a Migración para deportarla junto a su familia si denunciaba el hecho. También habría ofrecido ayudarla a regularizar sus documentos a cambio de silencio.

Pese a estas presiones, la joven presentó querella formal ante las autoridades.

De acuerdo con informaciones preliminares, no sería la primera vez que el médico enfrenta acusaciones similares, ya que existirían al menos cinco señalamientos previos por presuntos abusos cometidos durante consultas médicas en el municipio.

Fuente: N Telemicro