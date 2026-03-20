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Asaltan a hermano gemelo del periodista Ramón Tolentino en Villa Mella

Vidal Sepulveda Send an email Hace 32 minutos
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Santo Domingo Norte. — Delincuentes a bordo de una motocicleta perpetraron un asalto contra el hermano gemelo del periodista Ramón Tolentino en el sector de Villa Mella, generando preocupación por la creciente inseguridad en esa demarcación.

De acuerdo con informaciones difundidas en redes sociales, el hecho ocurrió cuando la víctima fue interceptada por los individuos, quienes lo despojaron de sus pertenencias bajo amenaza.

Tras el incidente, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de los responsables.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre personas detenidas ni sobre el estado de salud del afectado.

El caso ha generado múltiples reacciones, especialmente por tratarse de un familiar directo de una figura pública, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad ciudadana en sectores del Gran Santo Domingo.

Las autoridades exhortaron a la población a colaborar con cualquier información que permita identificar a los responsables del hecho.

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