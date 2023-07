Asesores trabajan en corregir debilidades a la Ley Autismo

La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo creó una comisión, conformada por abogados y expertos, que trabaja en la reformulación de la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), que fue promulgada el pasado 6 de junio con el compromiso de que se harían una serie de cambios.

La información fue compartida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta y la subconsultora jurídica, Noelia Rivera, quienes informaron que el grupo de trabajo está integrado por asesores externos que han trabajado en temas de salud mental y de ayuda a grupos vulnerables, con el propósito de asegurar que los cambios que se hagan a la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las personas con Trastornos del Espectro Autista, cumpla no solo con el estándar legislativo dominicano y los estándares constitucionales, sino también con los tratados internacionales que ha firmado la República Dominicana sobre el tema en cuestión.

Durante la entrevista especial de elCaribe-CDN, Antoliano Peralta afirmó que la Ley de Autismo, que había sido declarada de urgencia, debía ser promulgada en cinco días luego de que había sido sancionada en el Congreso Nacional. Apuntó que al llegar al Poder Ejecutivo se detectaron algunas debilidades en la pieza que debían ser reajustadas.

“Lo que procede en esos casos es que el Poder Ejecutivo haga sus observaciones y las remita, pero como también el Gobierno, el Poder Ejecutivo y el presidente, quería que exista una ley para los autistas, entendió que eso iba a hacer más largo el camino y entonces nosotros evaluamos promulgar esa ley, que la ley comenzara a caminar y de inmediato crear una comisión, que ya se creó y que está trabajando en la reformulación”, expresó Peralta.

Como se trabaja en ello, el consultor jurídico aseguró que una vez se haga lo que llamó “un mejoramiento de la ley”, el Poder Ejecutivo tiene previsto analizarla con todos los sectores autorizados.

Sobre el tema, Noelia Rivera afirmó que los cambios que deben producirse en esta legislación deben cumplir con todos los estándares porque se trata de un sistema completo de protección. “No podemos verlo nada más desde el punto de vista de hacerlo funcional, sino de hacerlo efectivo, porque es una cuestión de integración de personas a la comunidad y a la sociedad, no solamente de dar atenciones puntuales”, resaltó.

Afirma diálogo reformas dio frutos



Entre los múltiples temas abordados por Antoliano Peralta en la entrevista con elCaribe estuvo el diálogo por las reformas, cuya iniciativa, dijo, ha rendido sus frutos porque muchos de los proyectos de ley que se discutieron en ese espacio se han sometido ante el Congreso Nacional.

“Debo aclarar que dentro de las propuestas que se llevaron al Consejo Económico y Social (CES) había algunas que se acordó que era para verlas, opinar sobre ellas y que iban para el Congreso. Los demás, se ha respetado el acuerdo. Es decir, hubo otros que se presentaron bajo la condición de que solo se presentarían al Congreso después que el CES rindiera su informe y eso no ha ocurrido porque algunas mesas se retardaron un poco”, apuntó

Dentro de los proyectos que ya cursan en el Poder Legislativo está la Ley de Compras y Contrataciones; la Ley de Función Pública y la del Tribunal Contencioso Administrativo que ya fue aprobada en el Senado y va a la Cámara de Diputados.

“Abinader tiene responsabilidad historia de volver a aspirar”



Convencido de que no le gustaría la idea de que una persona sea presidente de la República por más de dos períodos, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo estar a favor de que el presidente Luis Abinader opte por un segundo mandato y se repostule.

“Mi opinión personal es la siguiente. El presidente no ha dicho que se va a repostular, pero yo pienso que la historia va como acorralando a los hombres”, dijo. Y seguidamente contó: “Yo hace poco tiempo estaba en un evento en Higüey y puedo decir en qué. Era un acto donde Máximo Aristy, quien fue fiscal del Distrito en el gobierno de Hipólito y diputado, decidió incorporarse a apoyar al PRM y una persona me preguntó a mí que estaba en el pódium que si el presidente se iba a repostular. Yo tuve que decir que no lo sé porque él no me lo ha dicho a mí. Y un señor que estaba en el público dijo ‘el pueblo lo pide y la Constitución no lo prohíbe’. Una sabia máxima esa”.

Al argumentar las razones por las cuales entiende que Abinader debería volver a ser presidente de la República, Peralta indicó que el jefe de Estado accedió al gobierno en una situación muy particular y que, en consecuencia, no ha podido desarrollar su esquema correctamente.

“Muchas de las ideas que él tenía están más atrasadas de lo que debían estar porque el mundo estuvo cerrado por un tiempo determinado. La opinión pública es favorable hacia él. Eso es lo que dicen los números, las mediciones, las encuestas, -lo ponen como favorito, la ley se lo permiten, entonces la lógica indica que él tiene una responsabilidad histórica de volver a aspirar”, dijo.

Camina proyecto ministerio justicia