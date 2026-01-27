Asfura asume presidencia de Honduras tras accidentado proceso electoral

Nasry Asfura, el candidato que recibió el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para la presidencia de Honduras, asumió oficialmente el cargo este martes.

‘Tito’ o ‘Papi a la orden’, como también es conocido el nuevo mandatario hondureño, ocupará la posición hasta 2030.

La ceremonia de investidura se celebró en el Congreso Nacional, en Tegucigalpa, a las 9:00 de la mañana, hora local.

Asfura recibió la banda presidencial presentó juramento ante el presidente del Congreso, Tomás Zambrano.

«Juro cumplir la Constitución, las leyes, como lo dicen los sagrados mandamientos… Honduras, para servirte estamos», expresó el presidente.

Asfura también destacó el «firme papel en la defensa de la democracia» de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, Cossette Alejandra López-Osorio Aguilar y Carlos Cardona, quienes lo declararon ganador de los polémicos comicios.

«Los hondureños queremos paz y prosperidad (…) una familia dividida, no avanza… Les suplico que me apoyen las leyes que necesitamos para generar este cambio, se los pido por Honduras», dijo el nuevo gobernante dirigiéndose a los 256 diputados del Parlamento.

«Honduras, no te voy a fallar, ¡vamos a estar bien! Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, Dios bendiga a Honduras», agregó Asfura.

El líder hondureño no anunció su gabinete, sin embargo, más tarde firmó sus primeros decretos, entre los que sobresale uno para vender el avión presidencial.

Fuente: Panorama