Ausencias de peso en la celebración del 11vo aniversario del PRM en Santiago

El acto conmemorativo por el 11vo aniversario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), celebrado este domingo en la Gran Arena del Cibao, estuvo cargado de discursos, militancia y respaldo dirigencial, pero también dejó notar importantes ausencias dentro de las principales figuras del oficialismo.

Aunque la actividad reunió a altos dirigentes y funcionarios del Gobierno, no estuvieron presentes varios nombres clave de la estructura política y administrativa del país.

Entre los ausentes figuró el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cuya presencia suele ser habitual en este tipo de eventos partidarios. Tampoco asistió la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, una de las figuras de mayor proyección dentro del PRM.

A la lista se sumó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, así como el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón. Tampoco estuvo presente el ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez.

En el caso de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, no asistió debido a que se encuentra de viaje.

Las ausencias llamaron la atención en un evento donde el PRM celebró más de una década desde su fundación, en medio del reto de mantener la cohesión interna y consolidar su liderazgo político de cara a los próximos procesos electorales.

A pesar de estas notables faltas, la dirigencia presente destacó los logros del Gobierno y reafirmó su compromiso con la continuidad del proyecto político que encabeza el partido oficialista.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO