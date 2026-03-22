Autoridades emiten orden de búsqueda contra mujer acusada de violación en Cotuí
La División de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional en Cotuí emitió un aviso de “Se Busca” contra una mujer identificada como Chairenys Báez Espino, señalada como prófuga de la justicia y considerada peligrosa.
De acuerdo con el informe oficial, la orden de arresto No. 2026-AJ0020851 fue emitida por presunta violación al artículo 408 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de los ciudadanos Feliz Alberto Polanco Peña y César Leonel Sosa Gómez, en un hecho ocurrido en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
Las autoridades advierten que la imputada podría estar fuertemente armada, por lo que exhortan a la ciudadanía a no intentar detenerla y, en su lugar, comunicarse de inmediato con los organismos de seguridad a través de los números habilitados.
El organismo de investigación reiteró su compromiso de dar con el paradero de la acusada para ponerla a disposición del Ministerio Público y continuar con el debido proceso judicial.
Asimismo, hicieron un llamado a la población a colaborar con cualquier información que contribuya a su captura, garantizando la confidencialidad de los informantes.
FUENTE: DE ULTIMO MINUTO
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