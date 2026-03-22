Avenida Ecológica pasa a llamarse José Francisco Peña Gómez en acto encabezado por Abinader

El presidente Luis Abinader encabezó este sábado el acto oficial en el que la antigua avenida Ecológica fue renombrada como avenida José Francisco Peña Gómez, en homenaje a una de las figuras más influyentes de la política dominicana del siglo XX, en el marco del mes de su natalicio.

Durante la actividad, fue develada una tarja conmemorativa que rinde tributo al legado del dirigente, reconocido por su lucha en favor de la democracia y los derechos civiles. La iniciativa forma parte de los esfuerzos por preservar la memoria histórica de líderes fundamentales en la vida política nacional.

El mandatario destacó que, más allá de designar una obra con su nombre, el verdadero reconocimiento a Peña Gómez se refleja en las acciones del Gobierno orientadas a la atención social, la reducción de la pobreza y la promoción de un desarrollo económico inclusivo.

“Es relativamente fácil honrar a una figura histórica con una obra que se lo merece, pero también lo estamos honrando cada día desde el Gobierno, con la atención social, la disminución de la pobreza y el impulso de un país que no solo crece, sino que también se desarrolla socialmente”, expresó.

Asimismo, subrayó que los méritos del líder político son ampliamente conocidos por el pueblo dominicano y resaltó el valor estratégico de la vía, considerada una de las principales del Gran Santo Domingo por su conexión con el puerto y su impacto en la movilidad y el transporte de carga.

El jefe de Estado explicó que la decisión fue adoptada bajo un criterio de consenso, evitando confrontaciones entre figuras históricas igualmente relevantes, como el profesor Juan Bosch. “Se trataba de cómo hacer justicia con dos líderes que tienen méritos de sobra para contar con avenidas con sus nombres. Eso lo evitamos y lo solucionamos de inmediato, siguiendo ese ejemplo de consenso que nos dejó Peña Gómez”, afirmó.

Abinader calificó la designación como un acto de justicia histórica y un reconocimiento necesario para que las nuevas generaciones conozcan su legado y continúen su ejemplo.

En el acto también participaron el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; y el vicepresidente de la Fundación José Francisco Peña Gómez, Tony Peña Guaba, junto a autoridades civiles, militares y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno.

El alcalde Dio Astacio valoró la medida como un acto de justicia y resaltó la importancia de mantener vivo el legado de Peña Gómez en la cotidianidad de los ciudadanos. En ese sentido, asumió el compromiso de garantizar el mantenimiento y organización de la vía, con el objetivo de convertirla en una de las más limpias y emblemáticas del municipio.

De su lado, Tony Peña Guaba agradeció al presidente Abinader por la decisión, calificándola como un reconocimiento significativo para la memoria del líder y para el país.

En tanto, el reverendo Alejandro Varela, vicario de la parroquia Stella Maris, definió el acto como una muestra de justicia histórica y memoria agradecida, al destacar que la designación de la vía simboliza la lucha incansable de Peña Gómez por la democracia y su compromiso con los sectores más vulnerables.

La actividad fue organizada por la Fundación José Francisco Peña Gómez, con el respaldo de autoridades locales y nacionales, y contó con la presencia de funcionarios, dirigentes políticos y representantes de diversos sectores de la sociedad.

Con esta designación, la avenida José Francisco Peña Gómez se consolida como un nuevo referente urbano en el Gran Santo Domingo, en honor al legado de uno de los líderes más trascendentales de la historia política dominicana.

FUENTE: PANORAMA