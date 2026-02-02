Bad Bunny conquista el Grammy con EoO en la categoría de música global

El artista puertorriqueño Bad Bunny ganó este domingo el Grammy a mejor interpretación de música global gracias a su tema EoO, imponiéndose a producciones como Cantando en el Camino, de Ciro Hurtado, y Jerusalema, entre otros nominados.

El reconocimiento marca un nuevo hito en la carrera del intérprete, quien continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina y global. Su propuesta musical, caracterizada por la fusión de géneros y la innovación sonora, logró captar la atención de la Academia y del público internacional.

La ceremonia, celebrada en Los Ángeles, reunió a grandes exponentes de la música mundial y reafirmó el impacto de los artistas latinos en la escena internacional. Con este galardón, Bad Bunny suma un nuevo Grammy a su trayectoria, ampliando su lista de reconocimientos en los principales escenarios de la industria.

Fuente: Hoy.