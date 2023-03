Belinda sufrió brutal altercado con un fan durante show en vivo: “Me lastimó”

Sin embargo, Belinda emitió unas palabras para su seguidor, luego de que el equipo de seguridad logró bajarlo del escenario: “Denle esto, por favor con mucho cuidado. Cuidado, es más, quédate ahí y te tomas eso, respiras porque casi te da algo. ¡Me asustaste! Yo también te amo”, expresó la cantante previo a revivir su clásico chiste “¿Estas pedito hermoso?”.

Aunque la actriz continuó con su presentación sin complicación alguna, realizó algunos otros chistes e incluso no dejó de sonreír, a través de sus redes sociales habló sobre lo ocurrido, asegurando que sentía molestías físicas de gran impacto y que estaba asustada por lo ocurrido.

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve. Me duele mucho la espalda”, compartió en sus insta stories la cantante agregando algunos emojis que hacen alusión a la tristeza y oraciones.

Fuente: Infobae