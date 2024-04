Denuncian Educación canceló a 300 por apoyar protesta ADP

Send an email

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael Abreu (Pepe), denunció esta mañana que luego de la protesta de los profesores el pasado martes frente al Ministerio de Educación, la institución ha cancelado más de 300 empleados administrativos.

Acusó al ministro de Educación, Angel Hernández, de ser “confrontativo y represivo” y dijo que contrario a la posición del presidente Luís Abinader al funcionario alegadamente no le gusta el diálogo.

Opinó que Hernández es el responsable, por su actitud, de que los maestros protesten exigiendo aumento salarial.

El presidente de Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS) Rafael Pepe Abreu

“Pienso que la responsabilidad fundamental de lo que está ocurriendo no es de la Asociación Dominicana de Profesores, pienso que es la actitud, el comportamiento que asume el señor ministro de Educación que ha demostrado que es una persona que no es anuente al diálogo, contrario a la actitud del Presidente de la República, el ministro de Educación es una persona que asume un comportamiento altamente radical y confrontativo “, sostuvo.

El sindicalista agregó que “en este momento que hablo contigo me entero que a nivel de trabajadores que no son profesores, que son administrativos lo han estado cancelando , y yo digo por qué la cancelación de un personal administrativo que no estaba en la marcha”.

Pepe Abreu dijo que Hernández como no puede reprimier a maestros porque tienen quien lo defienda, alegadamente se reprime a personal administrativo que no pertenecen a la ADP.

Planteó que de todas formas hay que propiciar el diálogo en el que se busque una solución a la justa demanda de aumento salarial de los educadores.

Lamentó que los más perjudicados por los desacuerdos entre la ADP y el Minerd son los estudiantes pobres.

Sugirió que se busque un punto intermedio entre la demanda del 20 por ciento de aumento salarial que exigen los maestros y el 8 por ciento que le ofrece el Ministerio de Educación.

Fuente: El Nacinal