Biden le responde a Trump por su fuerte reacción tras la condena: “Está amenazando nuestra democracia”

En respuesta a los comentarios de Donald Trump, quien este viernes por la mañana criticó el veredicto en su contra, el presidente Joe Biden dijo que su predecesor “es imprudente, es peligroso, es irresponsable” por decir “que esto está amañado solo porque no le gusta el veredicto”.

”Donald Trump está amenazando nuestra democracia. Primero, cuestionó nuestro sistema electoral. Luego, cuestionó nuestro sistema judicial. Y ahora, ustedes pueden detenerlo”, había dicho antes mensaje en su cuenta personal de la red social X en el que llama a sus seguidores a contribuir financieramente con su campaña.

Trump afirmó, sin presentar pruebas, que el juicio contra él estaba amañado y relacionado con el gobierno de Biden.

Sus comentarios se produjeron un día después de la conclusión del juicio penal de Trump en Nueva York, cuando el expresidente fue declarado culpable de los 34 cargos de delito grave en un caso de dinero por soborno derivado de las elecciones de 2016.

Fuente: La Nación