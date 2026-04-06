Bombardeos dejan decenas de muertos en Irán

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Al menos 34 personas murieron, entre ellas siete niños, entre la noche del domingo y la mañana de este lunes, tras una nueva oleada de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra distintas zonas de Irán, según reportes de medios locales.

Uno de los ataques más devastadores ocurrió en el municipio de Baharestán, al suroeste de la provincia de Teherán, donde el impacto contra dos viviendas en el complejo Qaleh Mir dejó 13 fallecidos, de acuerdo con la agencia Fars.

En otro bombardeo contra una zona residencial de la capital iraní, siete niños menores de 10 años perdieron la vida, según denunció en la red X el portavoz del Ministerio de Salud iraní, Hosein Kermanpur.

Víctimas infantiles en aumento

“Siete niños menores de 10 años murieron uno de ellos tenía menos de un año”, afirmó Kermanpur, subrayando la gravedad del impacto sobre la población civil.

Ataques en varias ciudades de Irán

Agencias iraníes informaron además de la muerte de tres personas tras un ataque contra un edificio de dos plantas en el sureste de Teherán.

En la ciudad de Qom, otro bombardeo contra una zona residencial dejó al menos cinco fallecidos, mientras que en el sur del país, en Bandar Lengeh y Kong, se reportaron seis muertos y 17 heridos tras nuevos ataques.

Infraestructura afectada en Teherán

La ofensiva alcanzó también la Universidad Sharif, donde la destrucción de instalaciones energéticas provocó la paralización de la red eléctrica en el noreste de la capital, según la agencia Fars.

Cifras de muertos generan controversia

Las autoridades iraníes no han actualizado el balance oficial desde la primera semana de ataques, cuando reportaron 1.230 fallecidos.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, eleva la cifra a más de 3.400 muertos, incluidos más de 1.500 civiles, lo que evidencia una fuerte discrepancia en los datos.

Tensiones y amenazas aumentan

En medio de la escalada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su amenaza de desatar “el infierno” en Irán si no se cumplen sus exigencias sobre el estrecho de Ormuz, aunque luego sugirió extender el ultimátum por 24 horas adicionales.

Fuente: El Nuevo Diario.