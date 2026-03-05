Britney Spears es detenida y llevada a un hospital para prueba de alcohol en sangre

La cantante estadounidense Britney Spears fue detenida por la policía en California bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) y trasladada a un hospital para realizar una prueba de sangre, según informó el portal de entretenimiento TMZ.

De acuerdo con el reporte, agentes de la Patrulla de Carreteras de California detuvieron a la artista la noche del miércoles en Westlake Village, una localidad cercana a su residencia. Tras la intervención, los oficiales la trasladaron a un hospital durante la madrugada del jueves para obtener una muestra de sangre y determinar su nivel de alcohol en el organismo.

Fuentes citadas por TMZ indicaron que la cantante no resultó herida y que el traslado al centro médico se realizó únicamente para efectuar el análisis de contenido de alcohol en sangre.

Según esas mismas fuentes, Spears habría dicho a personas cercanas que su nivel de alcohol habría sido 0.06%, por debajo del límite legal de 0.08 % establecido en California. No obstante, las autoridades pueden presentar cargos por conducción bajo los efectos del alcohol si los agentes consideran que el conductor mostraba signos de manejo errático.

Tras la prueba médica, la cantante fue trasladada a la cárcel del condado de Ventura, donde fue fichada alrededor de las 3:00 de la madrugada del jueves. Posteriormente fue liberada cerca de las 6:00 a.m.

Spears deberá comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo, de acuerdo con el reporte.

El representante de la artista, Cade Hudson, calificó el incidente como «lamentable e injustificable». En declaraciones citadas por TMZ, señaló que la cantante tomará las medidas necesarias y cumplirá con la ley.

«Este fue un incidente desafortunado que es completamente inexcusable. Britney va a tomar los pasos correctos y cumplir con la ley», indicó Hudson. También expresó que la situación podría convertirse en el inicio de cambios importantes en la vida personal de la artista.

Según el representante, los hijos de Spears y otros familiares cercanos estarán presentes para apoyarla y elaborar un plan que contribuya a su bienestar.

La detención ocurre pocos días después de que la cantante obtuviera una orden de restricción permanente contra un hombre de Luisiana, quien presuntamente se presentó sin aviso en su residencia de Los Ángeles tras publicar mensajes considerados perturbadores en redes sociales.

El incidente también coincide con la reciente desactivación de su cuenta de Instagram, plataforma en la que la artista solía compartir videos de baile que generaban atención mediática frecuente.

Hasta el momento, ni la Patrulla de Carreteras de California ni la oficina del sheriff del condado de Ventura han ofrecido comentarios adicionales sobre el caso o sobre los resultados oficiales de la prueba de alcohol en sangre.

Fuente: Diario Libre