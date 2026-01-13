BTS anuncia gira mundial luego de cumplir servicio militar obligatorio

Redacción Internacional (AP/EFE).- La banda de ‘k-pop’ BTS anunció este martes su esperado regreso a los escenarios con una gira mundial que les llevará a 34 ciudades, incluidas Madrid, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile y São Paulo.

El septeto de K-pop ha anunciado una gira mundial para 2026 – 2027, comenzará en Corea del Sur en abril y seguirá hasta marzo de 2027 con más de 70 fechas en Asia, América del Norte, América del Sur, Australia y Europa.

Estas serán las primeras presentaciones principales del grupo desde su gira Permission to Dance on Stage de 2021–22.

Habrá una preventa el 22 y 23 de enero para los titulares de la Membresía ARMY que se registren en Weverse, una plataforma de fans en línea propiedad de la compañía de gestión de BTS, HYBE. Una venta general para todas las regiones seguirá el 24 de enero.

En Europa, los surcoreanos también actuarán en París, Londres y en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el próximo 26 y 27 de junio; y en América Latina tendrán conciertos en Bogotá (2 y 3 de octubre), Lima (9 y 10 de octubre), Santiago de Chile (16 y 17 de octubre), Buenos Aires (23 y 24 de octubre) y São Paulo (29, 30 y 31 de octubre), en recintos aún por confirmar.

La noticia llega unas semanas después de que la compañía de entretenimiento BigHit Music revelara que BTS regresará a la música el 20 de marzo, tras una pausa de casi cuatro años. Esto se debe a que los siete miembros de BTS — RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope — tuvieron que completar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.