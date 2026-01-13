BTS anuncia gira mundial luego de cumplir servicio militar obligatorio
Redacción Internacional (AP/EFE).- La banda de ‘k-pop’ BTS anunció este martes su esperado regreso a los escenarios con una gira mundial que les llevará a 34 ciudades, incluidas Madrid, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile y São Paulo.
El septeto de K-pop ha anunciado una gira mundial para 2026 – 2027, comenzará en Corea del Sur en abril y seguirá hasta marzo de 2027 con más de 70 fechas en Asia, América del Norte, América del Sur, Australia y Europa.
Estas serán las primeras presentaciones principales del grupo desde su gira Permission to Dance on Stage de 2021–22.
Habrá una preventa el 22 y 23 de enero para los titulares de la Membresía ARMY que se registren en Weverse, una plataforma de fans en línea propiedad de la compañía de gestión de BTS, HYBE. Una venta general para todas las regiones seguirá el 24 de enero.
En Europa, los surcoreanos también actuarán en París, Londres y en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el próximo 26 y 27 de junio; y en América Latina tendrán conciertos en Bogotá (2 y 3 de octubre), Lima (9 y 10 de octubre), Santiago de Chile (16 y 17 de octubre), Buenos Aires (23 y 24 de octubre) y São Paulo (29, 30 y 31 de octubre), en recintos aún por confirmar.
La noticia llega unas semanas después de que la compañía de entretenimiento BigHit Music revelara que BTS regresará a la música el 20 de marzo, tras una pausa de casi cuatro años. Esto se debe a que los siete miembros de BTS — RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope — tuvieron que completar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.
El rapero Suga fue el último miembro del grupo en ser liberado de sus deberes como agente de servicio social, una alternativa al servicio militar que, según se informa, eligió debido a una lesión en el hombro. Eso fue en junio de 2025.
Lanzamiento del nuevo álbum
Y la hacen después de anunciar el lanzamiento de un nuevo álbum, el primer disco conjunto del septeto desde ‘Proof’ (2022), que verá la luz el 20 de marzo.
El álbum, cuya fecha de lanzamiento fue revelada por la agencia BigHit Music en un comunicado sin anunciar más detalles, es uno de los más esperados de 2026 y marca el retorno a los escenarios como grupo completo tras su último concierto en Busan en 2022.
En medio de una gran expectación por ver cómo se reinventará el fenómeno global de su música, el director ejecutivo de Hybe (la empresa matriz de BigHit Music), Lee Jae-sang, afirmó a principios del año pasado que los artistas necesitarían tiempo para descansar y preparar material tras concluir el servicio militar.
Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con temas como ‘Dynamite’ o ‘Butter’ y ha llevado el ‘k-pop’ a estadios de Estados Unidos como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de 4 millones de espectadores por distintas plataformas.
Fuente: EFE
