Cae abatido ‘El Mencho’, líder del cártel Jalisco Nueva generación por Ejército mexicano

El Ejército de México ha matado este domingo a Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo. La caída de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un hombre del que apenas hay registros gráficos, ha sido el objetivo prioritario también de Estados Unidos, que ofrecía 15 millones de dólares por datos que permitieran su captura. El operativo, que contó con la ayuda de Washington, ha dejado siete narcotraficantes muertos y tres soldados heridos.

La muerte del capo narco ha activado narcobloqueos de carreteras y caminos e incendios en tiendas de Jalisco, donde desde la mañana han sido cancelados los servicios de transporte público. Las autoridades han pedido a la población que permanezca en sus casas por seguridad. Los narcobloqueos se extendieron más tarde a los vecinos estados de Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes e incluso en Tamaulipas, a unos 800 kilómetros de distancia.

Fuente: El País.